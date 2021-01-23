Три очка Радулова и гол Гурьянова помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл» в НХЛ

«Даллас Старз» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 7:0.

В составе «Старз» дубли оформили Джо Павелски и Александр Радулов, который также отметился результативной передачей, а ещё по разу забили Денис Гурьянов, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил все 34 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Панарин быстрее всех набрал 100 очков за «Рейнджерс».