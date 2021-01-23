Три очка Радулова и гол Гурьянова помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл» в НХЛ

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«Даллас Старз» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Радулова и гол Гурьянова помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл» в НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 7:0.

В составе «Старз» дубли оформили Джо Павелски и Александр Радулов, который также отметился результативной передачей, а ещё по разу забили Денис Гурьянов, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил все 34 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Панарин быстрее всех набрал 100 очков за «Рейнджерс».

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