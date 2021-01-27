Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в истории по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ) Малкин отдал результативную передачу и набрал 1079 очков в составе «Пингвинз».

Теперь россиянин вышел на третье место по данному показателю, догнав Яромира Ягра.

Рекордсменом же является Марио Лемье (1723), а на втором месте находится Сидни Кросби (1270).

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Малкина.