«Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Малкина
- Reuters
- © Brian Fluharty-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 3:2.
В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Ник Ритчи и Крэйг Смит. У гостей шайбы забросили Джейсон Цукер и Каспери Капанен.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия «Питтсбурга».
Ранее сообщалось, что «Оттава» разгромно проиграла «Ванкуверу» в НХЛ.