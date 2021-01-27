«Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Малкина

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Ник Ритчи и Крэйг Смит. У гостей шайбы забросили Джейсон Цукер и Каспери Капанен.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что «Оттава» разгромно проиграла «Ванкуверу» в НХЛ.