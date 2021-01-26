«Оттава» разгромно проиграла «Ванкуверу» в НХЛ

«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ванкуверу» принесли шайбы Тайлера Мотта, Таннера Пирсона, Куинна Хьюза, Олли Юолеви и Брэндона Саттера, оформившего хет-трик.

«Оттава» ответила шайбой Остина Уотсона. Никита Зайцев, Артём Анисимов и Евгений Дадонов не отличились результативными действиями.

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