«Оттава» разгромно проиграла «Ванкуверу» в НХЛ
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Ванкуверу» принесли шайбы Тайлера Мотта, Таннера Пирсона, Куинна Хьюза, Олли Юолеви и Брэндона Саттера, оформившего хет-трик.
«Оттава» ответила шайбой Остина Уотсона. Никита Зайцев, Артём Анисимов и Евгений Дадонов не отличились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов вошёл в историю «Миннесоты», установив уникальное достижение.