Капризов вошёл в историю «Миннесоты», установив уникальное достижение

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд по количеству очков в первых матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов вошёл в историю «Миннесоты», установив уникальное достижение
  • Reuters
  • © Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» Капризов набрал одно очко, отдав результативную передачу.

Таким образом, в активе россиянина стало 6 (1 + 5) очков в шести первых матчах за клуб, что является новым рекордом франшизы — прежде ни одному новичку «Миннесоты» не удавалось набирать в среднем по одному очку в первых шести играх.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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