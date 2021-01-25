Капризов вошёл в историю «Миннесоты», установив уникальное достижение
- Reuters
- © Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» Капризов набрал одно очко, отдав результативную передачу.
Таким образом, в активе россиянина стало 6 (1 + 5) очков в шести первых матчах за клуб, что является новым рекордом франшизы — прежде ни одному новичку «Миннесоты» не удавалось набирать в среднем по одному очку в первых шести играх.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ.