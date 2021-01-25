«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», Капризов отдал голевую передачу

«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сен-Поле, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Сан-Хосе» принесли шайбы Райана Донато, Эвандера Кейна, Ноа Грегора, Брента Бёрнса и Мэттью Ньето. Николай Кныжов результативными действиями не отметился.

За «Миннесоту» забили Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Кирилл Капризов записал в свой актив результативную передачу.

Ранее сообщалось, что голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Питтсбургу» в НХЛ.