«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», Капризов отдал голевую передачу
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Сен-Поле, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
Победу «Сан-Хосе» принесли шайбы Райана Донато, Эвандера Кейна, Ноа Грегора, Брента Бёрнса и Мэттью Ньето. Николай Кныжов результативными действиями не отметился.
За «Миннесоту» забили Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Кирилл Капризов записал в свой актив результативную передачу.
Ранее сообщалось, что голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Питтсбургу» в НХЛ.