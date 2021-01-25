Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Питтсбургу» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Питтсбургу» в НХЛ
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Брайана Раста, Джареда Макканна и Джейка Гюнцеля. Евгений Малкин очков не набрал.

За «Рейнджерс» забили Колин Блэквелл и Райан Строум. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу. Игорь Шестёркин отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ.

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