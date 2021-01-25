Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Питтсбургу» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Брайана Раста, Джареда Макканна и Джейка Гюнцеля. Евгений Малкин очков не набрал.

За «Рейнджерс» забили Колин Блэквелл и Райан Строум. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу. Игорь Шестёркин отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ.