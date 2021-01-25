Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Далласу» принесли шайбы Дениса Гурьянова, Роопе Хинца и Джо Павелски. Александр Радулов очков не набрал. Антон Худобин отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

В составе «Нэшвилла» забили Филип Форсберг и Марк Боровецки. Яков Тренин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что голевая передача Никиты Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить