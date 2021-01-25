Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Далласу» принесли шайбы Дениса Гурьянова, Роопе Хинца и Джо Павелски. Александр Радулов очков не набрал. Антон Худобин отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

В составе «Нэшвилла» забили Филип Форсберг и Марк Боровецки. Яков Тренин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что голевая передача Никиты Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.