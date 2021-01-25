Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Далласу» принесли шайбы Дениса Гурьянова, Роопе Хинца и Джо Павелски. Александр Радулов очков не набрал. Антон Худобин отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.
В составе «Нэшвилла» забили Филип Форсберг и Марк Боровецки. Яков Тренин не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что голевая передача Никиты Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.