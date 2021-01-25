Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Джека Хьюза и Павла Заха. Россиянин Никита Гусев стал автором голевой передачи. Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ.