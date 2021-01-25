Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
- Reuters
- © Ed Mulholland-USA TODAY Sports
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.
Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Джека Хьюза и Павла Заха. Россиянин Никита Гусев стал автором голевой передачи. Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ.