Вашингтон» без россиян в составе по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вашингтон» без россиян в составе по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Вашинтон» забили Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.

«Баффало» ответил шайбами Колина Миллера, Виктора Олофссона и Эрика Стаала.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Сэйбрз» бросок сделал Джек Айкел.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, находящиеся на карантине из-за нарушения медицинского протокола лиги, участия в матче не принимали.

Ранее сообщалось, что первый в сезоне гол Дадонова не помог «Оттаве» обыграть «Виннипег».

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