Вашингтон» без россиян в составе по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ
- Reuters
- © Geoff Burke-USA TODAY Sports
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Вашинтон» забили Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.
«Баффало» ответил шайбами Колина Миллера, Виктора Олофссона и Эрика Стаала.
Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Сэйбрз» бросок сделал Джек Айкел.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, находящиеся на карантине из-за нарушения медицинского протокола лиги, участия в матче не принимали.
Ранее сообщалось, что первый в сезоне гол Дадонова не помог «Оттаве» обыграть «Виннипег».