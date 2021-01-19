Гол в третьем матче, перевод в «запас» и похвала от партнёров: как внук Билялетдинова дебютировал в НХЛ

Защитник «Монреаля» Александр Романов забросил дебютную шайбу в НХЛ. Россиянин отличился в первом периоде победного матча с «Эдмонтоном», благодаря чему возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги в своём амплуа. Добиться этого успеха ему не помешал даже формальный перевод в резервный состав. В канадских СМИ высоко оценили потенциал внука Зинэтулы Билялетдинова, а сам тренер уверен в том, что хоккеист избежит звёздной болезни.

Александр Романов продолжает укрепляться в статусе одного из самых ярких защитников — новичков НХЛ. Россиянину хватило всего трёх матчей, чтобы записать на свой счёт первую заброшенную шайбу и произвести впечатление не только на хоккеистов и тренеров «Монреаля», но и на требовательную канадскую прессу. Хоккеист поучаствовал во второй подряд победе над «Эдмонтоном» и вышел в лидеры по очкам среди столь же молодых коллег по амплуа.

Со статистической точки зрения третий матч в свитере «Канадиенс» стал самым успешным для россиянина. И это с учётом того, что он провёл на площадке меньше одного полного периода (17 минут 43 секунды), уступив по этому показателю не только четырём из пяти коллег по обороне, но даже форвардам Филлипу Дано и Нику Сузуки. Стоит напомнить, что в первой встрече он сыграл 21 минуту 30 секунд. Больше отвели лишь одному из самых прославленных хоккеистов лиги и капитану коллектива Ши Уэберу и высокооплачиваемому Джеффу Питри.

Свой дебютный гол в НХЛ Романов оформил уже на десятой минуте первого периода. Джейк Эванс выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Пол Байрон и Бретт Кулак довели шайбу до россиянина. Тот скорее совершил наброс на ворота, чем акцентированный бросок, но этого оказалось достаточно. Микко Коскинен оказался не готов и допустил ошибку. Таким образом, Александр стал всего лишь третьим защитником не старше 21 года в истории «Канадиенс», сумевшим отличиться в первых трёх матчах. До него подобное удавалось лишь Дэвиду Уилки и Бобу Тёрнеру.

«Я сначала и не понял, что забил. У меня просто нет слов, как я счастлив. Это невероятно», — признался хоккеист.

Пусть гол Романова и не стал победным, но помог «Монреалю» второй раз подряд одолеть «Эдмонтон» (3:1) и продлить беспроигрышную серию. Сам Александр остаток матча провёл довольно уверенно и успел засветиться не только в равных составах, но и спецбригадах большинства и меньшинства. В итоге Александр впервые покинул площадку с положительным показателем «плюс/минус» и вышел на первое место в гонке бомбардиров среди защитников-новичков. На его счету два балла — столько же у Тая Смита из «Нью-Джерси» (1 + 1).

Успех Романова примечателен ещё и тем, что на данный момент он официально не имеет места в основном составе «Канадиенс», а якобы числится в «запасе». Россиянин входит в так называемый taxi squad — группу от четырёх до шести игроков, имеющих право выйти на лёд в случае возникновения внештатной ситуации. В частности, они имеют право заменить одного из одноклубников, если тот сдаст положительный тест на коронавирус.

Согласно регламенту состоящие в taxi squad спортсмены имеют право тренироваться с командой и выходить на лёд, но их контракты не учитываются в платёжной ведомости. Это даёт клубам возможность избежать проблем с потолком зарплат и сэкономить средства, которые можно будет потратить на привлечение новых игроков. Таким образом, Романов приносит «Монреалю» пользу не только на площадке, но и за её пределами.

Можно смело сказать, что это ценят как тренерский штаб и руководство «Монреаля», так и его партнёры. Главный тренер команды Клод Жюльен прекрасно охарактеризовал личные качества Романова и сказал, что тот уже успел влюбить в себя коллектив. В свою очередь, Уэбер отметил профессионализм Александра и похвалил за его старательность.

«Он просто не останавливается. Он великолепен и излучает тонну энергии везде — на льду, в раздевалке, в тренажёрном зале», — цитирует Уэбера пресс-служба НХЛ.

Восторженные отзывы об игре Романова стали поступать уже после его первого матча за канадскую команду. В противостоянии с «Торонто» тот выступил в роли ассистента, красивой передачей от своей синей линии отправив Томаша Татара на рандеву с Фредериком Андерсеном. Словак не сплоховал и воспользовался моментом, а россиянин повторил достижение легендарных защитников «Монреаля» — Андрея Маркова и Петра Свободы. Тем точно так же удалось отметиться результативным действием в ходе дебютной встречи в НХЛ.

«Он очень здорово борется, классно разыгрывает шайбу в нашей второй бригаде большинства… Однозначно хороший хоккеист», — заявил Татар.

Подобного мнения о молодом хоккеисте остался и Джош Андерсон. Форвард пополнил состав «Монреаля» в октябре 2020 года, но с тех пор нередко слышал о потенциальном новичке клуба.

«Мы сначала читали о Романове много хорошего, а потом всё это увидели воочию, когда встретились с ним в тренировочном лагере. Несмотря на молодость, он производит впечатление бывалого профи, и сегодня лишний раз это подтвердил. Алекс сыграл очень хорошо, тем более для дебютанта», — сказал Андерсон.

Примечательно, что в России опасались, что Романову будет нелегко проявить себя в Канаде из-за пристального внимания болельщиков и прессы. В Монреале очень любят хоккей, вследствие чего крайне требовательно относятся к хоккеистам. Однако пока защитнику удаётся не только избегать критики, но и вызывать восторг местных СМИ. В Montreal Gazette уже успели восхититься передачей на Татара, а в Montreal Journal выразили мнение, что Александр может вырасти в хорошего защитника в будущем.

Стоит напомнить, что приезд россиянина в Канаду в столь раннем возрасте во многом связан с фигурой генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена. На протяжении последних двух лет функционер говорил о заинтересованности в услугах на тот момент 19-летнего спортсмена и лично контактировал с ним. По информации TSN, одна из таких встреч произошла в декабре 2019-го — за месяц до выступления Романова на молодёжном чемпионате мира. В Остраве и Тршинце Александр набрал шесть (1 + 5) очков и вошёл в символическую сборную турнира, составив пару в защите со шведом Расмусом Сандином.

«Я помню, как общался с Бержевеном после обмена Эдмундсона. И он сказал: «Нам нужен был защитник в третью пару (Джоэл. — RT), и мы его приобрели. Потому что защитник, входящий в топ-4, у нас уже есть — это Романов». И вы посмотрите, как этот парень играет. В каком темпе возвращается в зону, как избегает форчека соперника, как видит площадку, какие передачи выдаёт на ход партнёрам… В нём сразу видно умного хоккеиста, и он не боится использовать свой бросок, если есть возможность. А уж про пас Татару я не говорю — это было великолепно… Романов вовсе не выглядит как новичок. Более того, совсем скоро этот мальчишка будет стержнем этой команды», — заявил бывший генеральный менеджер «Анахайма» и «Торонто» Брайан Бурк.

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Также дебют Романова в НХЛ не оставили без внимания и на родине. Выступление внука прокомментировал бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Я считаю, что он сыграл очень солидно. Те действия, что он совершал во время игры, были правильными. Самое главное, Александр психологически был готов к этому матчу, не видно было, чтобы он волновался или переживал. На протяжении всей игры он был спокоен», — приводит слова специалиста Sport24.

Он признался, что всё лето Романов усиленно тренировался, чтобы должным образом подготовиться к выступлениям в НХЛ, а также заявил, что похвала со стороны общественности не способна оказать давление на хоккеиста.

«То, что вокруг него сейчас столько восторгов, на него никак не влияет. Он звезды не ловит. Он земной человек, который любит хоккей, и на такие вещи не реагирует. Это его отличает, он спокойно к этому относится. Главное для него — это игра, а на всё остальное он не обращает внимания», — заключил Билялетдинов.