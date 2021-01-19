Крикунов назвал глупостью лишение Белоруссии ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии по хоккею Владимир Крикунов высказал мнение по поводу лишения Минска права провести матчи чемпионата мира 2021 года.

По мнению специалиста, в 2014 году Белоруссия организовала лучший ЧМ в истории.

«Я думаю, что сделана глупость, но это политика. Полагаю, на Белоруссии и её экономике это не сильно скажется. Обидно другое: местные жители наверняка хотели увидеть у себя большой хоккей. Впрочем, всё это давление — уже давно не новость: на Россию постоянно так давят. Вспомните вакханалию, которую устраивали перед футбольным чемпионатом мира. Но это бесполезно. Нас не задавят. Спорт был, есть и будет», — приводит слова Крикунова газета «Известия».

Ранее сообщалось, что Шведская хоккейная ассоциация поддержала решение перенести ЧМ-2021 из Белоруссии.