Шведская хоккейная ассоциация поддержала решение IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии

Президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Мы приветствуем известие о переносе чемпионата мира из Белоруссии и считаем, что решение IIHF является единственно разумным с учётом ситуации. Теперь мы можем наконец сосредоточиться на спортивных вопросах, и после сегодняшнего объявления мы с нетерпением ждём хоккейного праздника, который завершит этот, совершенно иной сезон», — приводит слова Ларссона пресс-служба ассоциации.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что в Хоккейном союзе Германии назвали последовательным решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.