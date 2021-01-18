В DEB назвали последовательным решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
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«Принятое сегодня решение является взвешенным, последовательным и логичным. Белоруссия не может гарантировать выполнение условий проведения турнира, чтобы стать в этом году достойным организатором чемпионата мира. В конечном счёте этот шаг в очень чувствительной ситуации не имел альтернативы», — приводит слова Райндля пресс-служба DEB.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее сообщалось, что глава МИД Латвии приветствует решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.