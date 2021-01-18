В DEB назвали последовательным решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Президент Хоккейного союза Германии (DEB) Франц Райндль прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Принятое сегодня решение является взвешенным, последовательным и логичным. Белоруссия не может гарантировать выполнение условий проведения турнира, чтобы стать в этом году достойным организатором чемпионата мира. В конечном счёте этот шаг в очень чувствительной ситуации не имел альтернативы», — приводит слова Райндля пресс-служба DEB.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что глава МИД Латвии приветствует решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.