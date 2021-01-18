Глава МИД Латвии приветствует решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
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«Я приветствую решение IIHF отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата», — написал Ринкевичс в своём Twitter.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.