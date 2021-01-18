Глава МИД Латвии приветствует решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Глава МИД Латвии приветствует решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
  • © РИА Новости / Александр Максименко

«Я приветствую решение IIHF отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата», — написал Ринкевичс в своём Twitter.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.

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