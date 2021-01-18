Вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем

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Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал решение совета организации лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем
  • © Официальный твиттер IIHF

«Конгресс решит, пройдет ли чемпионат мира в Белоруссии в ближайшие годы. Если ситуация в Белоруссии поменяется, то, конечно, у них будет возможность провести турнир. У них есть все возможности для этого. Этот вопрос будет решаться», — приводит слова Куммолы РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение отобрать у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее глава IIHF Рене Фазель высказался о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

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