Глава IIHF высказался о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение совета организации лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперёд. И хотя совет IIHF считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать», — приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге.

Ранее стало известно, что совет IIHF отобрал у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.