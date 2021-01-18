Глава IIHF высказался о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение совета организации лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Глава IIHF высказался о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
  • Reuters

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперёд. И хотя совет IIHF считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать», — приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге.

Ранее стало известно, что совет IIHF отобрал у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

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