Романов в первой игре за «Монреаль» в НХЛ повторил достижение Маркова
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21-летний россиянин в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) отдал результативную передачу в дебютной игре за «Монреаль». Причём эта же игра стала стартовой в регулярном сезоне.
Таким образом, Романов отметился достижением, которое за последние 40 лет покорялось только трём игрокам клуба. До Романова это удавалось Петру Свободе в сезоне-1984/85 и Андрею Маркову в сезоне-2000/01.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» уступил «Торонто» в НХЛ.