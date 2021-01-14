Романов в первой игре за «Монреаль» в НХЛ повторил достижение Маркова

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Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов, который дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отметился уникальным достижением.
Романов в первой игре за «Монреаль» в НХЛ повторил достижение Маркова
  • © Global Look Press

21-летний россиянин в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) отдал результативную передачу в дебютной игре за «Монреаль». Причём эта же игра стала стартовой в регулярном сезоне.

Таким образом, Романов отметился достижением, которое за последние 40 лет покорялось только трём игрокам клуба. До Романова это удавалось Петру Свободе в сезоне-1984/85 и Андрею Маркову в сезоне-2000/01.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» уступил «Торонто» в НХЛ.

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