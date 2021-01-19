Первый гол Романова в НХЛ помог «Монреалю» победить «Эдмонтон»

«Монреаль Канадиенс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счёт встречи — 3:1 в пользу гостей, у которых заброшенными шайбами отметились Александр Романов, Ши Уэбер и Арттури Лекхонен.

Для 21-летнего российского защитника этот гол стал первым в НХЛ. Примечательно, что Романов оказался лишь вторым защитником «Монреаля», кто смог в таком возрасте отличиться за клуб в своих трёх первых матчах в лиге. Впервые это удалось Бобу Тёрнеру в 1956 году.

В составе «нефтяников» отличился Девин Шор.

Ранее сообщалось, что передача Михаила Григоренко помогла «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ.