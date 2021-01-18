Передача Григоренко помогла «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ред Уингз» забили Бобби Райан и Энтони Манта. Россиянин Владислав Наместников не отличился результативными действиями.

Победу «Блю Джекетс» принесли шайбы Оливера Бьёркстранда, Александра Тексье и Пьера-Люка Дюбуа. Российский форвард Михаил Григоренко записал в свой актив голевую передачу, Владислав Гавриков очков не набрал.

Для «Коламбуса» эта победа стала первой в новом сезоне. «Детройт», в свою очередь, потерпел второе поражение.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан первой звездой недели в НХЛ.