Передача Григоренко помогла «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Григоренко помогла «Коламбусу» победить «Детройт» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ред Уингз» забили Бобби Райан и Энтони Манта. Россиянин Владислав Наместников не отличился результативными действиями.

Победу «Блю Джекетс» принесли шайбы Оливера Бьёркстранда, Александра Тексье и Пьера-Люка Дюбуа. Российский форвард Михаил Григоренко записал в свой актив голевую передачу, Владислав Гавриков очков не набрал.

Для «Коламбуса» эта победа стала первой в новом сезоне. «Детройт», в свою очередь, потерпел второе поражение.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан первой звездой недели в НХЛ.

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