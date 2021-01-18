Капризов признан первой звездой недели в НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За два матча в составе «Миннесоты» дебютировавший в НХЛ Капризов набрал четыре (1 + 3) очка.
Второй звездой недели был признан нападающий клуба «Филадельфия Флайерз» Трэвис Конечны, записавший в свой актив пять (3 + 2) очков за две игры.
Третьей звездой недели стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший пять (2 + 3) очков в двух матчах.
Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов получил травму челюсти.