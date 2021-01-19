Варламов назвал два шатаута подряд в НХЛ лучшим результатом в своей карьере

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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал свою игру в матче с «Бостон Брюиз» (1:0) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Варламов назвал два шатаута подряд в НХЛ лучшим результатом в своей карьере
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Россиянин отразил 27 бросков по своим воротам и отметился уникальными достижениями. Он стал первым голкипером в истории «Айлендерс», не пропустившим в двух подряд играх на старте сезона, и 14-м в истории НХЛ по данному показателю.

Варламов сыграл за «Айлендерс» в первом и третьем матчах чемпионата.

«Могу сказать, что это лучший результат в моей карьере после двух стартовых игр. В предыдущих сезонах, случалось, я чувствовал себя отлично, но результат был другим. Рад, что получилось сыграть таким образом. Я очень доволен результатом», — приводит слова Варламова сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Владимир Крикунов назвал глупостью лишение Белоруссии ЧМ по хоккею.

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