В Белоруссии отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков прокомментировал решение о переносе чемпионата мира 2021 года из Минска.

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение чемпионата мира по хоккею IIHF 2021 года, а после — непосредственно по организации турнира», — цитирует Баскова сайт Белорусской федерации хоккея.

Он выразил уверенность в том, что турнир имел все шансы повторить успех ЧМ-2014, а также высказал сожаление, что решение не предусматривает возможности подачи апелляции.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс назвал непростой ситуацию в Белоруссии.