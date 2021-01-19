В Латвии назвали непростой ситуацию в Белоруссии

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс прокомментировал лишение Белоруссии права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею.

Соответствующее решение вынесла Международная федерация хоккея (IIHF). Обсуждается вариант, при котором Латвия организует турнир полностью.

Козиолс выразил сожаление по поводу лишения Белоруссии ЧМ, но также заметил, что другого выхода не было.

«Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли — будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо. Просто к этому всё шло. К сожалению, в Белоруссии сейчас сложилась непростая ситуация, она многогранна: речь идёт о таких вопросах, как безопасность, права человека, коронавирус», — цитирует Козиолса ТАСС.

Ранее сообщалось, что известный тренер Владимир Крикунов назвал глупостью лишение Белоруссии ЧМ по хоккею.