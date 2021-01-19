В Латвии назвали непростой ситуацию в Белоруссии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс прокомментировал лишение Белоруссии права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею.
В Латвии назвали непростой ситуацию в Белоруссии
  • © Nra.lv

Соответствующее решение вынесла Международная федерация хоккея (IIHF). Обсуждается вариант, при котором Латвия организует турнир полностью.

Козиолс выразил сожаление по поводу лишения Белоруссии ЧМ, но также заметил, что другого выхода не было.

«Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли — будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо. Просто к этому всё шло. К сожалению, в Белоруссии сейчас сложилась непростая ситуация, она многогранна: речь идёт о таких вопросах, как безопасность, права человека, коронавирус», — цитирует Козиолса ТАСС.

Ранее сообщалось, что известный тренер Владимир Крикунов назвал глупостью лишение Белоруссии ЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить