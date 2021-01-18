«Существуют более серьёзные проблемы»: IIHF лишила Белоруссию права проведения ЧМ-2021 по хоккею

Совет IIHF лишил Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. В организации заявили, что турнир не может состояться в Минске по соображениям безопасности. Там отметили, что опасения связаны как с политической обстановкой, так и с эпидемиологической ситуацией. В ближайшее время станет известно, останется ли Латвия его единоличной хозяйкой. Заслуженный тренер России Владимир Плющев предположил, что решение было принято под давлением спонсоров, а почётный президент ОКР Александр Жуков посетовал, что от отмены пострадают болельщики.

«Безопасность должна стоять на первом месте»

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Белоруссию права проведения чемпионата мира 2021 года, который планировали принять Минск и Рига. Такое решение было принято на заседании совета организации. В качестве основной причины называются опасения по поводу безопасности и свободы передвижения всех участников турнира.

«Совет IIHF провёл справедливую и объективную проверку, в рамках которой независимые эксперты и все заинтересованные стороны были опрошены на предмет того, способна ли Белоруссия провести чемпионат мира 2021 года, учитывая возрастающую обеспокоенность вопросом безопасности как в связи с политической нестабильностью, так и с COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Отмечается также, что в ближайшее время решится вопрос относительно того, найдётся ли замена Минску или же Рига останется единоличной хозяйкой ЧМ. Однако, по сообщению СМИ, наиболее вероятен второй вариант, так как Латвия уже подала соответствующую заявку. Готовность самостоятельно принять турнир выразил и президент местной федерации хоккея Айгарс Калвитис. В то же время ранее свои кандидатуры предлагали словацкая Братислава и датский Хернинг. Предполагается, что многое будет зависеть от формата, который может быть сокращён из-за пандемии.

Кроме того, пройдет обсуждение, сможет ли Белоруссия претендовать на проведение чемпионата мира в дальнейшем. В международной федерации подчеркнули, что это будет зависеть от политической обстановки в стране.

Президент IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.

«Понимая, что чемпионат мира не должен использоваться в политических целях ни одной из сторон, совет тем не менее считает неуместным проведение турнира в Минске, пока там существуют более серьёзные проблемы, и безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна стоять на первом месте», — заявил Фазель.

Решение IIHF уже поддержали не только в Латвии, но и в Финляндии и Швеции. Стоит отметить, что эти государства находились в числе тех, кто призывал международную организацию лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира в связи с политической ситуацией после президентских выборов в 2020 году. В Европарламенте даже организовывался сбор подписей в поддержку переноса, а некоторые страны вовсе заявляли о готовности бойкотировать соревнования.

При этом изначально в IIHF заявляли о том, что не намерены менять хозяев турнира и резко опровергали многочисленные слухи о том, что его примет другая страна.

Более остро вопрос встал после того, как в декабре Международный олимпийский комитет (МОК) наложил временные санкции на Олимпийский комитет Белоруссии, куда входит глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков.

Вскоре стало известно, что судьба турнира решится после личной встречи Фазеля и Александра Лукашенко в Минске в середине января. Как позднее сообщал глава IIHF по её итогам, в ходе беседы обсуждались организационные вопросы, однако уделялось внимание и политике. Организация намеревалась смягчить градус напряжения, но политическая ситуация в Белоруссии не позволяла это сделать.

После встречи на Фазеля начало оказываться ещё большее давление, так как предполагалось, что он тянет с отменой из-за личной выгоды. Последней каплей стал отказ сразу нескольких ключевых спонсоров — Nivea, Škoda и Liqui Moly — финансировать соревнования, если они пройдут в Минске.

На данный момент белорусская сторона никак не прокомментировала перенос чемпионата мира, так как она ожидает разъяснений от IIHF по поводу некоторых вопросов.

«Тупиковый путь в спорте»

Матчи сборной России на групповом этапе должны были проходить в Минске. В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что примут любое решение IIHF относительно места проведения турнира.

«Мы не имеем к этому отношения, это не наша территория. Нам скажут, что чемпионат мира будет в Братиславе, Латвии или где-то ещё. Мы скажем: «Хорошо, поедем туда, куда определит IIHF». В этом плане мы полностью её поддерживаем», — цитирует представителя ФХР ТАСС.

При этом произошедшее вызвало шквал критики в России. Бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков сравнил сложившуюся ситуацию с обвинениями в допинге, когда на первый план выходит политика и решения принимаются исходя из выгоды отдельных сторон.

«Они думают, что победят... Ни в коем случае! Мы ещё будем петь «Калинку» и продвигать свои лучшие спортивные принципы для развития спорта! Я даже не знаю, как их назвать... Для меня это даже не личности, а индивидуумы. Они начинают внедрять в спорт свои грязные руки», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отметил, что решение о переносе турнира было принято под давлением спонсоров, которые «выдавили его из IIHF, как из тюбика», и организация оказалась в безвыходной ситуации. По его мнению, из-за их субъективной позиции под угрозой могут оказаться и другие страны.

«Может получиться ситуация, когда перед чемпионатом мира среди молодёжных команд в Новосибирске и Омске кому-то не понравятся сибирские морозы. И спонсоры откажутся по причине погоды. Есть спорт, соглашения с теми же титульными спонсорами были подписаны гораздо раньше всех событий, и они в принципе должны выполнять свои обязательства», — приводит слова Плющева РИА Новости.

Также по теме «Иногда тяжёлые времена полезнее лёгких»: Ягр о коронавирусе, спортивном долголетии Дацюка и погоне Овечкина за Гретцки Для спортсмена возраст не имеет значения, если у него есть талант, любовь к своему делу и желание трудиться. Об этом в интервью RT...

С его мнением солидарен и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников.

«Политика — страшная вещь. Очень плохо, что всё это выходит за такие пределы. Я это к тому, что какие-то литовские политики говорят, что они туда бы не поехали. Хочется задать им вопрос: а в Америку, Германию или Францию поехали бы на первенство мира? Сто процентов — поехали бы», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что из-за отмены соревнований в Белоруссии в первую очередь пострадают хоккейные болельщики.

«В Олимпийской хартии говорится, что спорт вне политики, на Генассамблее ООН перед каждой Олимпиадой принимается специальное постановление. Здесь хоть и чемпионат мира, но очевидно, что отмена произошла по политическим мотивам. Если так дальше пойдёт, то многие соревнования будут отменяться. Это тупиковый путь в спорте», — заявил Жуков.

Негативно оценили решение и в Госдуме РФ. Депутат Игорь Лебедев признался, что не был удивлён, и призвал изменить лозунг олимпийского движения на «Спорт и политика неотделимы», а Дмитрий Свищёв назвал отмену турнира преступлением. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина напомнила, что подобные ситуации неоднократно происходили в истории спорта.

«Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел... Но тут ещё и другой вопрос: отказ других стран принимать участие на этом чемпионате. В своё время и к нам американцы не приезжали. Это всё не первый раз. И когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то всё это можно и не учитывать», — посетовала Роднина.

В свою очередь, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев подчеркнул, что России не стоит делать поспешных выводов и бойкотировать турнир.

«Надо оценить масштаб и уже на этом фоне как-то консолидированно выступать. Мы же не единственные на чемпионате мира. Я понимаю, что той же Канаде даже на руку. Им без разницы не только место проведения, но они и не будут выступать против собственных властей, которые впереди планеты всей или вслед за Соединёнными Штатами объявляют санкции», — сказал Валуев.