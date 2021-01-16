В Латвии назвали условие, при котором страна сможет провести ЧМ по хоккею в одиночку

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея с шайбой Виестурс Козиолс рассказал, при каком условии страна сможет в одиночку провести все матчи чемпионата мира 2021 года.

«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики». Мы можем это сделать, но всё зависит от того, что решит в конце января IIHF», — приводит слова Козиолса ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее в IIHF отреагировали на отказы компаний спонсировать ЧМ в Белоруссии.