В Латвии назвали условие, при котором страна сможет провести ЧМ по хоккею в одиночку

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея с шайбой Виестурс Козиолс рассказал, при каком условии страна сможет в одиночку провести все матчи чемпионата мира 2021 года.
В Латвии назвали условие, при котором страна сможет провести ЧМ по хоккею в одиночку
  • РИА Новости

«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики». Мы можем это сделать, но всё зависит от того, что решит в конце января IIHF», — приводит слова Козиолса ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее в IIHF отреагировали на отказы компаний спонсировать ЧМ в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить