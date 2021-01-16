В IIHF отреагировали на отказы компаний спонсировать ЧМ в Белоруссии

Короткая ссылка
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал отказ ряда компаний от спонсирования чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Белоруссии.
В IIHF отреагировали на отказы компаний спонсировать ЧМ в Белоруссии
  • Reuters

«Это для меня не стало сюрпризом. Я думаю, что другие спонсоры придерживаются такого же мнения. Вопрос проведения чемпионата мира в Белоруссии совет IIHF рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока ещё не ясно, но это произойдёт как можно раньше», — приводит слова Куммолы ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее сообщалось, что ещё одна компания отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить