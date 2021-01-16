В IIHF отреагировали на отказы компаний спонсировать ЧМ в Белоруссии

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал отказ ряда компаний от спонсирования чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Белоруссии.

«Это для меня не стало сюрпризом. Я думаю, что другие спонсоры придерживаются такого же мнения. Вопрос проведения чемпионата мира в Белоруссии совет IIHF рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока ещё не ясно, но это произойдёт как можно раньше», — приводит слова Куммолы ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее сообщалось, что ещё одна компания отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии.