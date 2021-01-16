Ещё одна компания отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии
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«Мы горды тем, что являемся партнёром чемпионатов мира IIHF 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование», — говорится в официальном заявлении компании.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.
Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято в конце января на совете IIHF.
Ранее о своём отказе от спонсирования ЧМ-2021 в случае его проведения в Белоруссии объявил известный косметический бренд.