Известный бренд отказался спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии

Косметическая компания Nivea намерена отказаться от спонсирования чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир пройдёт в Белоруссии.

Об этом в комментариях в Instagram сообщила пресс-служба компании.

«Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что наш бренд не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Белоруссии. Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями данного вопроса», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято в конце января на совете IIHF.

Ранее сообщалось, что Латвия предложила IIHF принять все матчи чемпионата мира.