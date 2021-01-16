Известный бренд отказался спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом в комментариях в Instagram сообщила пресс-служба компании.
«Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что наш бренд не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Белоруссии. Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями данного вопроса», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.
Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято в конце января на совете IIHF.
Ранее сообщалось, что Латвия предложила IIHF принять все матчи чемпионата мира.