Латвия предложила IIHF принять все матчи чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

Изначально Латвия должна была организовать турнир вместе с Белоруссией, где продолжается политический кризис.

«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято в конце января на совете IIHF.

Ранее сообщалось, что в IIHF намерены обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге.