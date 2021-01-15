Латвия предложила IIHF принять все матчи чемпионата мира

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.
Латвия предложила IIHF принять все матчи чемпионата мира
  • Reuters

Изначально Латвия должна была организовать турнир вместе с Белоруссией, где продолжается политический кризис.

«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято в конце января на совете IIHF.

Ранее сообщалось, что в IIHF намерены обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить