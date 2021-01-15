Латвия предложила IIHF принять все матчи чемпионата мира
- Reuters
Изначально Латвия должна была организовать турнир вместе с Белоруссией, где продолжается политический кризис.
«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято в конце января на совете IIHF.
Ранее сообщалось, что в IIHF намерены обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге.