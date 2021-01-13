В IIHF намерены обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в организации намерены обеспечить совместное проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге.
В IIHF намерены обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге
  • Reuters

«Основным вариантом остаётся проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, определённых IIHF. Намерены это сделать. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — цитирует Фазеля пресс-служба IIHF.

При этом он отметил, что у организации есть предложения о проведении соревнований от Словакии и Дании. 

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее Фазель заявил, что на IIHF оказывается очень большое давление по поводу проведения ЧМ в Белоруссии.

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