В IIHF намерены обеспечить совместное проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в организации намерены обеспечить совместное проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге.

«Основным вариантом остаётся проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, определённых IIHF. Намерены это сделать. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — цитирует Фазеля пресс-служба IIHF.

При этом он отметил, что у организации есть предложения о проведении соревнований от Словакии и Дании.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее Фазель заявил, что на IIHF оказывается очень большое давление по поводу проведения ЧМ в Белоруссии.