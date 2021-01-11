Фазель о проведении ЧМ по хоккею в Белоруссии: на IIHF оказывается очень большое давление

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что на организацию оказывается большое давление относительно проведения в Минске матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. С тех пор как в Белоруссии начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас чёткая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — приводит БЕЛТА слова Фазеля, сказанные на встрече с Лукашенко в Минске.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею.