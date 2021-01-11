Лукашенко заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова провести чемпионат мира по хоккею 2021 года.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Белоруссии, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет IIHF устоять против несправедливого давления — значит, мы проведём чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведём чемпионат мира в Белорусcии и это будет лучший чемпионат мира в истории. IIHF не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Белорусcии. Всё зависит сейчас от вас», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко, сказанные на встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее президент Белоруссии заверил главу IIHF, что гости ЧМ-2021 будут в безопасности.