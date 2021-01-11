Президент Белоруссии заверил главу IIHF, что гости ЧМ-2021 будут в безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, что гостям страны не следует опасаться ни коронавируса, ни каких-либо других угроз безопасности.
Президент Белоруссии заверил главу IIHF, что гости ЧМ-2021 будут в безопасности
  • Reuters

«Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Белоруссии нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко, адресованные Фазелю во время их разговора. Главной темой встречи стало обсуждение возможности проведения в Белоруссии матчей чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге.

Ранее сообщалось, что глава IIHF встретился с президентом Белоруссии.

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