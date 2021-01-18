Валуев считает, что совет IIHF поддался давлению, отобрав у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Валуев считает, что совет IIHF поддался давлению, отобрав у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею
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«Белоруссия теперь ощущает, что в большой спорт пришла политика. Конечно, она всегда была, но она корявая и кривая. Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но оно всё равно политическое. Думаю, на самих спонсоров тоже давят», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в некоторых видах спорта спонсорам безразличны различные международные спортивные организации, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и многие другие.

«А здесь наверняка их тоже вынудили объявить консолидированное решение, что в Белоруссии не та земля, не так думают, не так дышат, как кому-то хотелось бы. Вот и результат. Очень обидно», — добавил Валуев.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и латвийской Риге.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина назвала беспределом решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

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