Роднина назвала беспределом решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Роднина назвала беспределом решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
  • РИА Новости

«Первый раз, что ли, такое происходит? Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел. Наверное, плохо прописаны правила, кто имеет право проводить чемпионат. Но тут ещё и другой вопрос: отказ других стран принимать участие в этом чемпионате. В своё время и к нам американцы не приезжали. Это всё не первый раз. И каждый раз, когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то всё это можно и не учитывать. Это всё обидно и несправедливо», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге.

Ранее стало известно, что совет IIHF отобрал у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

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