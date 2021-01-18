Роднина назвала беспределом решение IIHF лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
- РИА Новости
«Первый раз, что ли, такое происходит? Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел. Наверное, плохо прописаны правила, кто имеет право проводить чемпионат. Но тут ещё и другой вопрос: отказ других стран принимать участие в этом чемпионате. В своё время и к нам американцы не приезжали. Это всё не первый раз. И каждый раз, когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то всё это можно и не учитывать. Это всё обидно и несправедливо», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге.
Ранее стало известно, что совет IIHF отобрал у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.