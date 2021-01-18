Совет IIHF отобрал у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

Как сообщает пресс-служба IIHF, такое решение было принято в связи с возможными проблемами с обеспечением безопасности, которые не подконтрольны организации.

Отмечается, что IIHF пока не решил, сохранит ли подававшая совместную с Белоруссией заявку Латвия право на проведение матчей турнира в качестве единственной принимающей стороны, либо турнир будет совместно с другой страной.

Ранее сообщалось, что уже третий бренд отказался спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии.