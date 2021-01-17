Уже третий бренд отказался спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии

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Немецкий производитель смазочных материалов Liqui Moly объявил о намерении отказаться от спонсирования чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир пройдёт в Белоруссии.
Уже третий бренд отказался спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии
  • Reuters

«Нынешнее положение в Белоруссии и политика, проводимая правительством страны, — в первую очередь обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии — идут вразрез с убеждениями и ценностями Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly объявляет об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею, если совет Международной федерации хоккея (IIHF) решит провести соревнования в Белоруссии», — говорится в пресс-релизе компании.

Liqui Moly стал уже третьим брендом, отказавшимся спонсировать чемпионат мира, если его матчи пройдут в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее Рене Фазель рассказал, какие факторы могут повлиять на решение совета IIHF относительно проведения в Белоруссии матчей чемпионата мира 2021 года.

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