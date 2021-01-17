Глава IIHF — о ЧМ по хоккею в Белоруссии: проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, какие факторы могут повлиять на решение совета организации относительно проведения в Белоруссии матчей чемпионата мира 2021 года.
Глава IIHF — о ЧМ по хоккею в Белоруссии: проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Спонсоры? Да, и не только они. Как я уже говорил раньше, мы оказались под большим политическим давлением. Мы знали, что перед нашим визитом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьёзные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против неё. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге.

Ранее сообщалось, что ещё одна компания отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдёт в Белоруссии.

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