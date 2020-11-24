«Иногда тяжёлые времена полезнее лёгких»: Ягр о коронавирусе, спортивном долголетии Дацюка и погоне Овечкина за Гретцки

Для спортсмена возраст не имеет значения, если у него есть талант, любовь к своему делу и желание трудиться. Об этом в интервью RT заявил легендарный хоккеист Яромир Ягр, поставивший перед собой цель играть до 50 лет. Олимпийский чемпион также рассказал, как ему удаётся управлять клубом «Кладно» в разгар пандемии, выразил уверенность в том, что Уэйн Гретцки и Александр Овечкин нашли бы общий язык на льду, а также вспомнил, как на его карьеру повлияли годы, проведённые в России.

«Не стал бы играть в КХЛ, слишком высокий уровень хоккея»

— Какие планы у вас на ближайший хоккейный сезон? Пока что из-за травмы вы не играете за «Кладно» — команду, которой владеете.

— Нет-нет, я не играю сейчас, потому что у меня нет такого желания. Выйду на лёд в стадии плей-офф или незадолго до его начала. Наш клуб давно не проводил матчей, но мы снова начнём играть дней через десять. Из-за коронавируса всё было закрыто, на протяжении трёх месяцев в Чехии не проводилось никаких спортивных мероприятий. Никто не мог даже тренироваться.

— Как вы сейчас оцениваете свою форму?

— Я тренируюсь с командой, но пока не набрал оптимальных кондиций. Ничего страшного.

— Как реагируют молодые игроки, когда вы выходите с ними на лёд? Почтительно или предпочитают играть максимально жёстко?

— По-разному. Присутствует и уважение, и жёсткость. Они хотят меня обыграть, хотят стать лучше, но при этом проявляют уважение.

— Вам всё ещё поступают предложения из КХЛ или от других чешских клубов?

— Из России нет. Да и я бы не стал играть в КХЛ, потому что уровень хоккея здесь слишком высокий и пришлось бы очень много тренироваться, а я к этому не готов.

В Чехии же всем известно, что я готов играть только в одной команде, которой, собственно, и владею. Вероятность того, что начну играть за другуой клуб, но придётся совмещать.

— А рассмотрели бы предложение из НХЛ? Будь то играть или тренировать?

— Нет.

— В хоккее вы добились буквально всего, чего можно. Что мотивирует вас продолжать выходить на лёд?

— Сама игра. Просто хочется заниматься своим делом. Если желание трудиться пропадает, то это подобно смерти. Такова жизнь. Если кто-то думает, что я уже отыграл своё в молодости и больше не буду ничего делать, поскольку заработал достаточно, то он ошибается. Ты не будешь счастлив, когда уйдёшь на покой. Да, можно уйти в отпуск месяцев на пять-шесть, но после этого станет просто скучно. Всегда нужно иметь дело, которым хочется заниматься.

— Что вы считаете своим главным достижением в хоккее?

— Пожалуй, то, что я до сих пор играю в своём возрасте.

«Люблю, когда жизнь бросает мне вызовы»

— Насколько сложно владеть клубом во время пандемии коронавируса?

— Очень непросто! Спросите любого владельца клуба, и он скажет вам, что сейчас чрезвычайно сложные времена — болельщиков нет. Мы просидели на карантине два месяца. Игры возобновились, но при пустых трибунах. Кроме того, мы не могли проводить тренировки. Это был тяжёлый период, и всем, кто занимается спортом профессионально, пришлось непросто... Но это своего рода испытание, а я люблю, когда жизнь бросает мне вызовы, всегда стараюсь приложить максимум усилий.

— Насколько непросто для клуба отсутствие зрителей на трибунах? Как с финансовой, так и с других точек зрения.

— Когда перед началом сезона нас спросили, готовы ли мы играть без болельщиков на трибунах, я сказал: «Нет, это лишено всякого смысла». Спортивные состязания без зрителей не имеют смысла. Но когда меня спросили сейчас, я ответил: «Да, давайте играть. Хотя бы мы будем играть, пусть и при пустых трибунах». По крайней мере, будут телетрансляции, и мы сможем зарабатывать неплохие деньги на рекламе. Спонсоры сами хотели, чтобы матчи возобновились. Да, без болельщиков на играх денег в клуб поступает не так много, но матчи будут показывать по телевизору. Мы можем продолжать играть в хоккей, продолжать тренироваться. Те, кто любит спорт, смогут заниматься своим делом.

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— Но ведь ситуация может ухудшиться?

— Самое сложное в том, что никто не знает, что будет дальше. Сегодня тебе говорят одно, а завтра уже всё меняют, поскольку понятия не имеют, как ситуация с вирусом будет обстоять дальше, насколько она серьёзна. У нас в Чехии ещё три-четыре месяца назад все были довольно спокойны. Нам казалось, что всё будет в порядке, но вдруг ударила вторая волна, и теперь властям приходится всё закрывать на карантин.

— Насколько сильно проведение матчей без болельщиков сказывается на игроках?

— Начну с того, что мы профессионалы, поэтому для нас это не должно составлять проблемы. Но, разумеется, ощущения от хоккея совершенно другие. Нет вдохновения. Лично я всегда играл для зрителя. Для меня главное — это дарить радость болельщикам, и знать, что кто бы ни пришёл на игру, ты выложился по полной. Таков был мой настрой на каждый матч. Но вдруг зрителей на стадионах не стало. Игры стали походить на тренировки.

— В кризис болельщикам может быть неприятно, что спортсмены получают огромные гонорары, в то время как они сами лишаются работы и едва сводят концы с концами. Вас это не беспокоит?

— Это очень непростой вопрос. Всё зависит от того, о каком спорте идёт речь и о какой стране. У нас в Чехии игроки почти ничего не зарабатывают. Их зарплаты не так высоки. Да, если говорить о футболе или об игре в НХЛ, то вы правы. Но в других странах всё совсем не так. Мне кажется, болельщики это понимают, и они начнут приходить на матчи. Конечно, потребуется некоторое время, поскольку многие будут бояться заразиться. Их жизнь вдруг оказалась лишена спорта, и многие не знают, как быть в такой ситуации. Они находят другие источники для развлечения. Потребуется некоторое время, но рано или поздно всё наладится.

— Должны ли богатые клубы в эти дни поддерживать бедные? Раньше они существовали отдельно друг от друга, но сейчас именитые команды должны понимать, что зависят от маленьких.

— У меня нет хрустального шара, поэтому мне неведомо, что произойдёт в будущем. Но вы правы: все ведущие клубы брали игроков из менее известных команд. Рано или поздно многие из этих небогатых клубов могут обанкротиться, если не получат государственной поддержки. Пришёл их черёд помогать этим клубам. В противном случае, многие из них просто не переживут пандемию.

— Случалось ли вам видеть более странные времена, чем сейчас?

— Времена сейчас и правда непростые. Иногда ты просыпаешься и чувствуешь скуку, ты не видишь света в конце тоннеля. И так можно сказать не только обо мне, но и обо всех остальных. Главное в такой ситуации — не опускать руки. Жизнь у нас только одна, так давайте воспримем происходящее как вызов. Очень просто быть счастливым, если всё идёт как по маслу. Знаете, иногда тяжёлые времена приносят больше пользы, чем лёгкие.

«Талант не потеряешь. Только если перестанешь трудиться»

— Кого бы вы назвали лучшим партнёром по команде за все годы вашей карьеры?

— Будет несправедливо выделять кого-то одного, я ведь играл со множеством великолепных хоккеистов. Очень многие помогают тебе на этом пути. У меня было немало хороших партнёров.

— Кто ваш любимый хоккеист в данный момент? Кто-нибудь напоминает вам самого себя в молодости?

— Сложно сказать. Мне нравятся те, кто играет в моём стиле. За такими парнями я слежу. Также люблю и уважаю тех, кто много работает. То есть, не тех, кто просто талантлив, а тех, кто трудолюбив.

— В КХЛ продолжает успешно выступать Павел Дацюк, которому сейчас 42 года. Вас удивляет то, что он до сих пор играет на столь высоком уровне?

— Нет. Талант есть талант, его не потеряешь. Только, если ты перестанешь трудиться. Если Павлу нравится тренироваться, то он может играть до 50 лет. Возраст не имеет значения, если есть талант и семья, которая тебя поддерживает.

Если прикладывать усилия, то можно играть и в таком возрасте, разве что становится сложнее восстанавливаться, больше устаёшь. Если правильно распределять время, то играть до 50 возможно. Возраст тут значения не имеет, надо лишь любить своё дело и упорно трудиться.

— За время пребывания в НХЛ вы застали и Уэйна Гретцки, и Александра Овечкина. Россиянин пытается побить рекорд канадца по голам в НХЛ. Как думаете, ему удастся забросить ещё 188 шайб?

— Разумеется, шансы есть. Всё зависит от того, когда стартует следующий сезон, но в целом это возможно.

— Можно ли сравнивать этих двух форвардов, и кому из них вы симпатизируете больше?

— Я сам был своего рода смесью Уэйна и Александра. Гретцки отдавал больше передач, а Овечкин больше забрасывает. Я же, получается, нечто среднее.

— Можете представить их в одной команде? Они бы хорошо сыгрались?

— Да, конечно. Хорошие игроки всегда найдут общий язык. Гретцки бы пасовал, а Алекс забрасывал — всё просто. Им не пришлось бы подстраиваться друг под друга, всё получалось бы само собой.

— Осенью «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла Кубок Стэнли, а одним из лучших в её составе был Никита Кучеров. Можно ли его называть одной из главных звёзд НХЛ сейчас?

— После того, как я ушёл из НХЛ, я не часто смотрю их матчи, но в прошлом году немного следил за чемпионатом. Знаю, что за год до этого Кучеров набрал много очков. В НХЛ непросто показывать такую статистику. Я был первым европейцем в лиге, который стал лучшим бомбардиром сезона, так что понимаю, о чём говорю. Но да, я рад за Кучерова, он хороший игрок.

— Кого бы вы назвали сейчас лучшим чешским хоккеистом?

— Это Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз». Он всё ещё молод, любит хоккей и хочет быть лучшим, поэтому старается изо всех сил.

«КХЛ помогла мне вернуться в НХЛ»

— Может ли КХЛ со временем достичь уровня НХЛ, привлекать больше зрителей? Что для этого потребуется?

— Сложно сказать. Не забывайте, что история НХЛ насчитывает более ста лет. КХЛ же очень молодая лига, ей всего 12 лет, поэтому разница между ними огромная. Спросите любого молодого игрока в мире, где он хочет играть и какова его цель. Каждый ответит, что мечтает попасть в НХЛ, потому что она престижнее. Для всего требуется время. КХЛ сейчас занимает второе место в мире. Если ты не стремишься стать звездой в США или Канаде, то поедешь в Россию. В КХЛ отличных игроков хватает. Я отыграл здесь три сезона.

Я приехал играть в Россию, когда мне было 36 лет. Когда я покинул НХЛ, мне казалось, что всё кончено и я никогда туда не вернусь. Но играя в России, я снова влюбился в хоккей. Мы тренировались куда больше, чем в НХЛ. После двух-трёх лет здесь, я вернулся и отыграл там ещё пять или шесть сезонов. КХЛ мне очень помогла подготовиться к возвращению в НХЛ, как в психологическом, так и в физическом плане.

— В КХЛ с этого года принят потолок зарплат. По-вашему, это хорошая идея?

— Я не знаю, как это будет работать. Я понимаю механизм, но, если команды захотят его обойти, то всегда найдут способ. Всё зависит от серьёзности намерений самих клубов. Знаете, когда в НХЛ ввели потолок, то это была инициатива владельцев команд, потому что это их бизнес. Они хотят делать деньги.

В России не так, ты вкладываешь деньги в команду, но не зарабатываешь на самом хоккее. Тех, кто вкладывается в команду, интересует её успех. И не важно, заработают они на этом или нет — им важна победа. А это совсем другая история.

— Что вы думаете о «законе Родченкова» и нынешней системе борьбы с допингом?

— Я первый раз об этом слышу. Когда я выступал в НХЛ, нас проверяли на допинг по меньшей мере четыре раза в год. Мне повезло родиться с такими данными, поэтому у меня никогда не было нужды что-либо принимать. Я даже витамины не принимал и алкоголь не употреблял. Так что о допинге я даже особо и не задумывался. Но это правильно, это помогает спорту оставаться чистым. Вот представьте, что вы талантливее, чем другой спортсмен и тренируетесь больше него, однако он показывает лучший результат, так как принимает допинг — это нечестно. Поэтому, что бы они там ни придумали, мне кажется, это пойдёт спорту на пользу.

— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы заняться чем-то ещё помимо хоккея?

— Заниматься можно чем угодно. Люди способны на самые разные свершения, нужно лишь увлекаться своим делом, любить его и находить на него время. Хоккей даётся мне проще всего, так как я посвятил ему 40 лет. У меня большой опыт в этой сфере, и я многое повидал. Поэтому для меня это самый простой вариант. Да, я мог бы посвятить себя чему-то ещё, но будет уже сложнее и потребует времени.

— Заглядывая вперёд, когда настанет момент закончить спортивную карьеру, что вы предпримете, чтобы войти полным сил в новый этап своей жизни?

— Всё происходит не просто так. Мне кажется, в том, что я приехал играть в Россию, тоже был свой смысл. Я воспользовался этим шансом. Я был очень религиозен, и в России исповедуют ту же веру, что мне невероятно помогло. Здесь я стал ещё более верующим, это меня сильно поддержало и помогло обрести ещё большую веру. Я перестал скрывать этот факт, поскольку раньше в Чехии было не очень, скажем так, «популярно» быть верующим. Теперь, конечно, всё меняется. Я перестал скрывать этот факт, и это мне очень помогло на жизненном пути. Как и многочисленные тренировки и тому подобное. Что бы ни происходило, нужно всегда отвечать на вызовы судьбы.