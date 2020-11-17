Радулов назвал Маккиннона лучшим хоккеистом мира

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов назвал канадского нападающего «Колорадо Эвеланш» Нэтана Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент.

«Самый крутой хоккеист в мире? Считаю, что сейчас номер один — это Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Наших много. Овечкин — великий, Малкин. Они всё выиграли. Молодые — Панарин, Кучеров, Василевский, Тарасенко. Они все находятся в топе. У нас хорошая молодёжь. Если объективно, то неважно, канадец я или русский, Маккиннон сейчас — номер один», — заявил Радулов в эфире «Радио Шансон».

В прошлом сезоне канадец сыграл 69 матчей в регулярном чемпионате, набрав 93 очка (35 + 58). В плей-офф статистика Маккиннона — 15 матчей и 25 очков (9 + 16).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Малкин вошёл в топ-10 игроков на своей позиции в НХЛ.