Российский хоккеист Малкин вошёл в топ-10 игроков на своей позиции в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил список лучших центрфорвардов чемпионата.

В топ-20 вошли два представителя России — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, расположившийся на восьмой строчке, а также его коллега по амплуа Евгений Кузнецов из «Вашингтон Кэпиталз», который занял 20-е место.

Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым выбран Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Третьим стал ещё один центрфорвард «Ойлерз» — Леон Драйзайтль.

Ранее в НХЛ заявили, что могут изменить дату начала нового сезона.