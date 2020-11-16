Российский хоккеист Малкин вошёл в топ-10 игроков на своей позиции в НХЛ
- Reuters
- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
В топ-20 вошли два представителя России — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, расположившийся на восьмой строчке, а также его коллега по амплуа Евгений Кузнецов из «Вашингтон Кэпиталз», который занял 20-е место.
Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым выбран Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Третьим стал ещё один центрфорвард «Ойлерз» — Леон Драйзайтль.
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