В НХЛ заявили, что могут изменить дату начала нового сезона

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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что лига и профсоюз игроков рассматривают возможность переноса старта нового сезона, если того потребует ситуация.
В НХЛ заявили, что могут изменить дату начала нового сезона
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что время поджимает, поскольку мы хотим начать сезон 1 января. С другой стороны, спешка в решении подобных вопросов может привести к ошибкам. Мы хотим, чтобы у нас была определённая гибкость. Хотелось бы иметь возможность перенести дату начала сезона, если возникнет необходимость. Мне кажется, клубы довольно хорошо понимают, что потребуется для открытия сезона 1 января. Если же чемпионат стартует в первой половине января, то тренировочные лагеря должны открыться в середине декабря. В некоторых городах по-прежнему действует карантин, мы должны это учитывать», — цитирует Дэйли русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее сообщалось, о чём говорит Овечкин в ожидании нового сезона НХЛ.

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