В НХЛ заявили, что могут изменить дату начала нового сезона
- РИА Новости
«Мы понимаем, что время поджимает, поскольку мы хотим начать сезон 1 января. С другой стороны, спешка в решении подобных вопросов может привести к ошибкам. Мы хотим, чтобы у нас была определённая гибкость. Хотелось бы иметь возможность перенести дату начала сезона, если возникнет необходимость. Мне кажется, клубы довольно хорошо понимают, что потребуется для открытия сезона 1 января. Если же чемпионат стартует в первой половине января, то тренировочные лагеря должны открыться в середине декабря. В некоторых городах по-прежнему действует карантин, мы должны это учитывать», — цитирует Дэйли русскоязычная версия сайта НХЛ.
Ранее сообщалось, о чём говорит Овечкин в ожидании нового сезона НХЛ.