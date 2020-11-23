Василевский назван лучшим вратарём НХЛ по версии NHL Network

Эксперты NHL Network составили топ-10 лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Согласно рейтингу, первое место занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На второй позиции расположился финский вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск. Замкнул тройку американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

Российский страж ворот «Даллас Старз» Антон Худобин также попал в десятку лучших, расположившись на последней строчке рейтинга.

Ранее сообщалось, что вратарь «Далласа» Худобин полностью восстановился после травмы.