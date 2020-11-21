Вратарь «Далласа» Худобин полностью восстановился после травмы

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о состоянии российского голкипера команды Антона Худобина.

«Худобин готов на 100%, у него всё хорошо. Бишопу просто нужно время. Сегин ещё семь — десять дней проведёт на костылях, после этого начнёт восстанавливаться достаточно быстро», — приводит слова Нилла русская версия официального сайта НХЛ.

Худобин выступает за «Даллас» с лета 2018 года. В прошлом сезоне россиянин с «Далласом» вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:4 в серии. Вратарь провёл в плей-офф 25 матчей, одержав 14 побед. Худобин в среднем пропускал 2,69 шайбы за игру при 91,7% отражённых бросков.

Ранее НХЛ представила топ-10 лучших сейвов Худобина в сезоне-2019/20.