Семь очков в шести матчах: как Дацюк в 42 года остаётся одной из главных звёзд КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк набрал семь очков в шести стартовых матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 42 года он входит в топ-15 бомбардиров лиги и лидирует по показателю полезности. Екатеринбуржцы пока ни разу не пропускали, когда олимпийский чемпион находился на льду, и не уступали в основное время. RT рассказывает, как самый возрастной игрок КХЛ привёл свою команду к лидерству в Восточной конференции.

Одной из характерных черт первых двух недель регулярного чемпионата КХЛ стала прекрасная игра Павла Дацюка. 42-летний нападающий «Автомобилиста» является вторым бомбардиром своей команды и входит в топ-15 лиги.

Каждый год ходят разговоры о том, что в силу возраста Дацюк уже не может приносить столько пользы, сколько мог бы более молодой игрок. Тем более что в прошлом сезоне ветерана постоянно беспокоили травмы, из-за которых он пропустил очень много матчей. Однако 10 июля «Автомобилист» рискнул подписать с ним новый контракт, и теперь именно Дацюк является самым возрастным хоккеистом КХЛ текущего сезона, который стал для него 25-м в профессиональной карьере. Дебют будущего олимпийского чемпиона в чемпионате России состоялся ещё в 1996 году в составе екатеринбуржского «Спартака».

Возможно, сыграло свою роль то, что летом «Автомобилист» возглавил Билл Питерс — бывший ассистент Майка Бэбкока в «Детройт Ред Уингз», за который российский хоккеист выступал на протяжении 15 лет. Хотя Питерс в основном специализировался на работе с защитниками, после трёх лет в одном клубе с Дацюком канадский специалист должен прекрасно знать, на что способен нападающий.

В итоге Дацюк, который весной стал лучшим бомбардиром команды в незакончившемся плей-офф, не только сохранил место в команде, но и стал её капитаном вместо ушедшего в «Ак Барс» Найджела Доуса. Ему была отведена роль игрока первого-второго звена, притом что его зарплата в клубе совсем не соответствует такому статусу (по некоторым данным, за год Дацюк получит около 15 млн рублей, хотя ещё недавно зарабатывал не менее 100 млн рублей).

Оправдывать ожидания Дацюк начал в первом же матче нового сезона. В третьем периоде встречи с «Трактором» 42-летний нападающий отдал две результативные передачи и помог команде одержать победу. Сначала он выкатил шайбу на ход Алексею Макееву, а потом помог убежать к чужим воротам Дэну Секстону. В следующей игре со «Спартаком» Дацюк результативных действий не совершил, но при этом провёл на льду больше 21 минуты — в последний раз так много он играл ещё в СКА до того, как ему исполнилось 40 лет.

Домашняя игра с «Куньлунь Ред Стар» спустя три дня позволила Дацюку открыть свой голевой счёт. В конце первого периода нападающий без сопротивления вошёл в чужую зону, отобрал шайбу и мощно бросил её по воротам. Датчики зафиксировали, что она летела со скоростью 108,7 км/ч. Так Дацюк в возрасте 42 лет и 50 дней стал третьим среди самых возрастных снайперов КХЛ, обойдя Олега Петрова.

Самые возрастные авторы голов в КХЛ:

1) 42 года и 254 дня – Вячеслав Козлов

2) 42 года и 100 дней – Сергей Фёдоров

3) 42 года и 50 дней – Павел Дацюк 👇 pic.twitter.com/rk4Lf05ucW — КХЛ (@khl) September 8, 2020

В следующих матчах с «Торпедо» и «Нефтехимиком» Дацюк набрал по одному очку за голевые передачи. В общей сложности на тот момент он набрал 200 баллов за время выступлений в КХЛ, потратив на это 252 матча. Юбилейный пас на Анатолия Голышева вдобавок принёс «Автомобилисту» победу над нижнекамцами.

С пятью очками в пяти матчах Дацюк уже мог бы считаться героем на старте регулярки, но он на этом не остановился. Повторная встреча с «Куньлунь Ред Стар» стала для ветерана самой результативной. Под занавес первого периода Дацюк вывел «Автомобилист» вперёд, а сразу после перерыва вновь стал ассистентом Голышева, который в большинстве забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ.

По итогам игры Питерс отметил, что вовсе не удивлён такой результативностью 42-летнего ветерана.

«Дацюк — элитный, думающий игрок, создающий моменты. Таких очень мало в лиге, поэтому я не удивлён его игрой», — цитирует специалиста ТАСС.

В итоге Дацюк набрал семь очков в шести матчах. В списке лучших бомбардиров команды он уступает только Секстону с восемью баллами. Неплохо олимпийский чемпион смотрится и на фоне остальных игроков лиги: по итогам 16 дней регулярки только 14 хоккеистов, помимо него, набрали не менее семи очков. При этом среди российских игроков Дацюк делит второе место с Антоном Бурдасовым, Данисом Зариповым, Сергеем Толчинским и Вадимом Шипачёвым.

Наконец, именно Дацюк лидирует в регулярном чемпионате КХЛ по показателю полезности. Он составляет у нападающего весьма впечатляющие «+9» после шести игр. В присутствии Дацюка «Автомобилист» не пропустил ни одной шайбы. Неудивительно, что при этом екатеринбуржцы лидируют в Восточной конференции и пока ни разу не уступили в основное время. Правда, и серьёзных соперников у них тоже ещё не было — первым должен стать «Авангард», с которым команда Дацюка встретится дома 20 сентября.