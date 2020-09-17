Трое хоккеистов «Локомотива» сдали положительный тест на коронавирус перед матчем с «Сочи»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением в связи с отменой матча регулярного чемпионата между «Сочи» и ярославским «Локомотивом».

«Проведённые накануне матча обследования выявили наличие первично положительных тестов на COVID-19 у троих игроков ХК «Локомотив». Они не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно. Незадолго до начала игры с «Сочи» руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. По этой причине «Локомотив» отказался выходить на матч против «Сочи». Клуб проведёт 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По его результатам будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК «Локомотив», — говорится в заявлении лиги.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» был отменён по требованию Роспотребнадзора.