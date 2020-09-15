«Спорт конкурирует с условным сериалом»: авторы «Игрового интеллекта» об уникальности программы и отклике хоккеистов КХЛ

Профессиональным спортсменам стоит заботиться о своей репутации, разбираться в финансово-правовых вопросах и становиться ближе к болельщикам. В этом убеждены Антон Шершнёв, Вадим Нерославский и Юлия Левченко — авторы программы «Игровой интеллект», участники которой учатся правильно выстраивать свою карьеру. В интервью RT они рассказали, как хоккеисты реагируют на мастер-классы проекта и почему клубы заинтересованы в таком обучении игроков.

Сегодня спортивная индустрия конкурирует с телевизионными шоу, сериалами и другим развлекательным контентом на телевидении. Для того чтобы спорт был интересен тем, кто уже давно следит за ним, и завоёвывал новые рынки, спортсмены должны трансформироваться и осваивать ролевые модели не только в информационном пространстве, но и в обыденной жизни. На Западе, где спорт уже является частью шоу-бизнеса, об этом задумались давно. Как следствие, во всех профессиональных североамериканских лигах (НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ) появились программы поддержки новичков.

В руководстве российских клубов и лиг в последнее время всё больше задумываются о том, что следует использовать иностранный опыт и воспитывать атлетов не только на площадках и в спортивных залах, но и за их пределами. Созданная программа «Игровой интеллект» занимается формированием знаний, необходимых для развития социальных элементов карьеры спортсменов, и призвана помочь им. В её рамках изучаются такие аспекты, как повышение финансово-правовой грамотности, развитие навыков коммуникации, формирование личного бренда и долгосрочное планирование карьеры.

В прошлом году инноватором в данном вопросе выступил омский «Авангард», после чего программу заметили и оценили на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). И минувшим летом мастер-классы прошли уже пять клубов — «Амур», «Сочи», «Авангард», «Салават Юлаев» и московское «Динамо». RT пообщался с создателями «Игрового интеллекта» Антоном Шершнёвым, Вадимом Нерославским и Юлией Левченко и узнал, в чём заключается уникальность этого проекта.

Программа была запущена летом 2019 года. По словам Нерославского, создатели ориентировались на опыт крупнейших североамериканских лиг, прежде всего — Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Там с этими вопросами работают уже на протяжении 20—30 лет. Например, после драфта баскетболисты в обязательном порядке проходят обучение, которое касается разных аспектов их карьеры, начиная от ведения страницы в Facebook и заканчивая управлением собственными финансами. Это является обязательной частью программы и даже может быть внесено в контракт спортсмена», — пояснил Нерославский в интервью RT.

По его словам, значимость проекта заключается в том, что спортсмен получает знания, которые недополучил на заре своей карьеры. Из-за этого игрок может совершать ошибки, которые впоследствии негативно скажутся на его спортивных достижениях, что, в свою очередь, отразится на репутации команды и даже вида спорта в целом.

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Именно поэтому клубы особенно заинтересованы в подобном образовании своих игроков.

После завершения каждого мастер-класса по программе «Игровой интеллект» хоккеисты получали шаблоны действий, которые могли применять в тех или иных ситуациях, а также в игровой форме оценивали его пользу. Кроме того, они составили список тем, которые им самим было бы полезно подробнее разобрать. Интересно, что больше всего спортсменов заинтересовал вопрос баланса карьеры и личной жизни.

По ходу лекций некоторые хоккеисты открываются с необычной стороны.

«Мастер-класс длится полтора часа, и на каждом из них разбирается около пяти-восьми конкретных примеров. Показываем фотографии, как стоит держаться перед камерой, какие фразы говорить, какие темы лучше не затрагивать. Больше всего удивил капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Его профилю в Instagram позавидуют многие официальные аккаунты клубов. Игрок много говорит, активен и вне спорта. Он занимается своим развитием и благодаря этому завоевал авторитет и стал капитаном команды», — отметил Нерославский.

Развитию социальных сетей посвящён отдельный раздел программы. По словам Юлии Левченко, этот аспект важен не только с точки зрения создания личного бренда, но и как важный канал связи между болельщиками и спортсменами.

«Instagram, соцсети — самый близкий канал взаимодействия и коммуникации болельщиков со спортсменами, потому что по-другому их нельзя «пощупать», обратиться к ним, задать вопрос. Исключением являются традиционные встречи с фанатами, устраиваемые клубом один раз в год. Поэтому спортсмены обязательно должны давать обратную связь своим болельщикам и поклонникам», — пояснила Левченко.

Однако, по мнению авторов «Игрового интеллекта», для того чтобы стать ближе к поклонникам, не стоит впадать в крайности. Аудиторию в равной степени не привлечёт и скандальная персона, и тот, кто, напротив, старательно избегает спорных ситуаций.

«На Западе наиболее яркий пример — Сидни Кросби, лидер сборной Канады, один из лучших хоккеистов своего поколения. При этом он совсем не интересен широкой аудитории и рекламодателям, так как его жизнь абсолютно стерильна. Все его интервью одинаковые, он не попадает ни в один скандал, не позволяет себе делать неоднозначных заявлений», — пояснили авторы.

В нынешнем сезоне запланировано ещё несколько мастер-классов. Однако уже сейчас можно сказать, что программа имеет положительный отклик у участников. И даже если поначалу хоккеисты не всегда понимают суть мероприятия, к концу программы их мнение меняется.

«Есть герои, которые отличались на мастер-классах, были активнее остальных. Во-первых, это игроки с внутренним лидерским потенциалом, как у Панина. Во–вторых, роль играет богатый опыт выступления за рубежом, где хоккеистам постоянно приходится быть на публике. Например, как у Дмитрия Яшкина из «Динамо». Они активно отвечали на вопросы, сами что-то спрашивали. Другие же ребята связывались со спикерами после лекций», — отметил Шершнёв.

Что касается дальнейших планов руководителей программы, то они не только намерены продолжить сотрудничество к КХЛ, но и работать с другими спортивными организациями, в том числе с привлечением представителей индивидуальных видов спорта. По их мнению, подобный образовательный аспект должен внедряться на начальных этапах развития профессиональной карьеры.

«Наша программа может быть востребована лигами, клубами и федерациями разных видов спорта. Мы планируем не ограничиваться исключительно хоккеем, а внедрить такую программу в футбольные, баскетбольные лиги, возможно, в ММА. Программа «Игровой интеллект» достаточно гибкая, имеет структуру конструктора, которая адаптируется к любому виду спорта», — пояснила Левченко.

Особенно подобные проекты важны в период пандемии коронавирусной инфекции, когда атлеты не всегда могут демонстрировать профессиональные навыки непосредственно на соревнованиях.

«Сейчас спорт конкурирует с условным сериалом, то есть борется за внимание аудитории, которая о нём немного забыла. А зрителям интересны игроки как личности, как герои. Поэтому так важно рассказывать о своих интересах, показать, что ты такой же парень, как они, стать ролевой моделью для мальчишек. Мы убеждены, что это должно быть прописано в контрактах, поскольку спортсмены получают деньги не за то, что бьют по шайбе, а за то, что являются частью шоу-бизнеса», — резюмировал Нерославский.