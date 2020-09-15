В Израиле готовы рассмотреть вопрос строительства арены для матчей КХЛ

Президент хоккейного клуба «Бат-Ям» и бывший глава Федерации хоккея Израиля Евгений Гусин рассказал, что Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос по строительству ледовой арены для матчей местной команды в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Когда я возглавлял федерацию, мы начали закладывать серьёзную базу детско-юношеского хоккея. С годами популярность этого вида спорта стала расти, поэтому мы поставили перед собой цель сделать хоккей одним из ведущих видов спорта в стране. Разработали программу развития, последние несколько лет посматривали в сторону КХЛ. Ещё в 2013 году Вячеслав Фетисов, который тогда был в Израиле, сказал, что видит перспективу создания команды», — приводит слова Гусина ТАСС.

Он отметил, что тогда к этим словам многие относились скептически.

«Мы провели определённые переговоры, есть понимание. В КХЛ есть заинтересованность, чтобы команда была создана. Израиль является той страной, которая может стать в дальнейшем сферой влияния российского хоккея. На сегодняшний день есть два города, которые готовы рассматривать вопрос строительства стадиона, речь идёт о Тель-Авиве и Хайфе», — добавил президент клуба.

Ранее сообщалось, что Израиль рассматривается для проведения вынесенного матча КХЛ.