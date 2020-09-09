Израиль рассматривается для проведения вынесенного матча КХЛ
- РИА Новости
«КХЛ рассматривает несколько стран для проведения вынесенного матча регулярного чемпионата. В их число входит и Израиль. Но на данный момент говорить о том, что матч в этой стране состоится, а также о дате проведения или его участниках преждевременно», — цитирует РИА Новости пресс-службу лиги.
В чемпионате КХЛ сезона-2019/20 матч между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» под вывеской KHL World Games прошёл в швейцарском Давосе.
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